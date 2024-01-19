Тамбиев назвал причины поражения «Адмирала» от «Металлурга»

«Хорошие два периода в нашем исполнении. Считаю, что за это время нам нужно было делать результат и использовать моменты, которые создали. В третьем периоде нелогичный гол после рикошета подкосил команду. На три периода нам немного не хватило физики. Два периода мы справлялись: бегали, накрывали, отбирали шайбу, создавали моменты. Весь третий период мы провели слабо. Такая мастеровитая команда этим воспользовалась. Плюс ненужные удаления, за которые нас наказал „Металлург“. Неплохой матч, но результат хотелось бы другой. После второго периода я думал, что результат будет другим», — приводит слова Тамбиева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.