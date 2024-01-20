СКА обыграл "Куньлунь" и вышел в плей-офф КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА обыграл на своей площадке пекинский "Куньлунь". Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Марат Хайруллин, Борна Рендулич и Валентин Зыков. За "Куньлунь" шайбу забросил Тайлер Граовац. Клуб с берегов Невы завоевал путевку в плей-офф.

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Подопечные Романа Ротенберга идут в турнирной таблице Западной конференции второе место, набрав 72 очка. "Куньлунь" располагается на десятой строчке, имея в активе 40 очков. Первое место занимает ярославский "Локомотив", имея в активе 74 очка. Замыкает тройку сильнейших московское "Динамо", набрав 72 балла. В следующем матча петербургский клуб сыграет дома с минским "Динамо".