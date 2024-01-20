Два российских хоккеиста претендуют на приз лучшего игрока НХЛ

Авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провели голосование на приз «Харт Трофи». Он вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

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По итогам голосования первое место журналисты отдали игроку «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону. Он набрал 60 голосов. На второе место они определили российского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. За него свои голоса отдали 48 человек. Тройку замкнул нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (33). На четвертом месте расположился еще один россиянин – Артемий Панарин (32), на пятом месте Давид Пастрняк из «Бостона» (17).