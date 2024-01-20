Главный тренер клуба КХЛ "Нефтехимик" рассказал подробности о нападении на него

"Я спрашиваю: "Ты знаешь, кто я?" Он меня узнает, те двое тоже узнали меня, тот убежал, те - за ним. Я записал их на видео. Пошел на арену, меня "зашили", все нормально, меня не госпитализировали, меня трудно уложить", - добавил главный тренер "Нефтехимика".