Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Результаты встречи доступны на сайте лиги.

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В матче регулярного чемпионата турнира против «Сент-Луиса» отечественный спортсмен не отметился полезными действиями. Столичная команда проиграла со счетом 0:3. Таким образом, Овечкин остается без заброшенных шайб в шести матчах подряд.

38-летний Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом НХЛ, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. В активе россиянина 830 заброшенных шайб, отставание от лидера сократилось до 64 голов.