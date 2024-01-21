«Спартак», несмотря на гол Ковальчука, проиграл «Ак Барсу» в серии буллитов

«Спартак» на выезде проиграл «Ак Барсу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Московская команда в Казани уступила в серии буллитов со счетом 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

В составе «Ак Барса» голами отметились Дмитрий Кагарлицкий (5 я минута), Артем Лукоянов (19) и Илья Сафонов (44). За «Спартак» дубль оформил Максим Цыплаков (1, 11), еще одна шайба на счету Илья Ковальчука (59). Автором победного буллита стал Вадим Шипачев. Каждая из команд пробила по 13 буллитов.

«Ак Барс» набрал 64 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 70 очками — четвертый на Западе.

В следующем матче «Спартак» 23 января в гостях сыграет дерби с «Динамо», а «Ак Барс» 24 января на выезде встретится с «Автомобилистом».

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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 4:3 Б (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кагарлицкий, 4:05. Лукоянов, 18:52. Сафонов, 43:29. — Цыплаков, 0:37, 10:30 (мен.). Ковальчук, 58:20.