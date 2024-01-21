«Какой странный гол!» Замула отметился курьёзным взятием ворот в игре с «Оттавой»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает «Оттаву Сенаторз». Завершился первый период, хозяева ведут – 2:0.

Счёт в матче был открыт 23-летним российским защитником «лётчиков» Егором Замулой, который реализовал большинство. Гол получился достаточно курьёзным, так как все игроки на льду потеряли шайбу из виду, в то время как Замула поразил створ ворот «Сенаторз» броском из круга вбрасываний.

«Какой странный гол!» — прокомментировал эпизод североамериканский комментатор, работавший на матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уже через пять минут Егор продемонстрировал своё мастерство, поразив ворота датчанина Мадса Сёгора дальним броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.