Ковальчук уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

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Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Овечкину до Гретцки осталось 64 гола.

– Мы все очень переживаем и надеемся.

Самое главное – ему расслабиться и заниматься любимым делом. Вокруг много шумихи, которая иногда мешает.