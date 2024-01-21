$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Ковальчук считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Вокруг много шумихи, которая иногда мешает. Саша – опытный парень, знает, как вести себя»

Илья Ковальчук считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Ковальчук уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки
© Пресс-служба "Спартака"

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Овечкину до Гретцки осталось 64 гола.

– Мы все очень переживаем и надеемся.

Самое главное – ему расслабиться и заниматься любимым делом. Вокруг много шумихи, которая иногда мешает.

Саша – опытный парень, знает, как вести себя в таких ситуациях. Я уверен, что он побьет рекорд, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.

Хоккей
Уэйн Гретцки
Александр Овечкин
Илья Ковальчук
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Sports.ru: главные новости