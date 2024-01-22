Нападающий «Миннесоты» Капризов прокомментировал третий хет‑трик в карьере

— Конечно, когда забиваешь больше голов, то и побеждать легче. Не важно, я это или другие ребята, которые тоже забрасывают шайбы.



Я просто старался бросать. Иногда у нас бывают моменты, но мы не бросаем по воротам. Мне кажется, что «Каролина» всегда играет очень плотно и не дает делать много бросков, — приводит слова Капризова официальный сайт «Уайлд».