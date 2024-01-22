Нападающий «Миннесоты» Капризов прокомментировал третий хет‑трик в карьере

Форвард «Миннесоты» Капризов прокомментировал третий хет‑трик в карьере
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнз» старался как можно больше бросать по воротам.
Капризов забросил три шайбы в матче против «Харрикейнз» — 5:2. Это третий хет трик в карьере россиянина в НХЛ.
— Конечно, когда забиваешь больше голов, то и побеждать легче. Не важно, я это или другие ребята, которые тоже забрасывают шайбы.
Я просто старался бросать. Иногда у нас бывают моменты, но мы не бросаем по воротам. Мне кажется, что «Каролина» всегда играет очень плотно и не дает делать много бросков, — приводит слова Капризова официальный сайт «Уайлд».