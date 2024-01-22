Канадец из «Авангарда» признался, что не любит российскую музыку

«Если быть честным, я не люблю слушать российскую музыку. Мой плейлист состоит из англоязычных исполнителей. Но российские песни у меня тоже есть в телефоне, наверное, где-то 15 треков. Бывает, что я их включаю, но очень редко.



Я учу русский язык, но не через российскую музыку. Я люблю кантри-музыку, кельтскую музыку, тропикал-хаус, техно, рок. Я настоящий меломан», — сказал Спунер.