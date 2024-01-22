Капризов объяснил снижение результативности

Капризов объяснил травмой снижение результативности
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, почему у него снизилась результативность в первой половине регулярного чемпионата НХЛ.
«Сейчас надо опять набрать форму и постараться сыграть вторую половину сезона лучше, чем первую, которая получилась у меня чуть провальной. Может, сказалась травма, которую я получил еще в прошлом сезоне и перед плей-офф пропустил месяц с лишним. Но сейчас чувствую себя нормально. Где-то психовал, когда забить не получалось, — а нужно наслаждаться хоккеем», – приводит слова Капризова «Спорт-Экспресс».
В 39 матчах этого сезона Капризов забил 18 голов и сделал 24 голевые передачи. Его показатель полезности составляет +4. В этом сезоне 26-летний форвард пропустил семь матчей из-за травмы.
После 46 матчей «Миннесота» с 45 очками занимает седьмое, предпоследнее, место в Центральном дивизионе НХЛ. Отставание от зоны плей-офф – шесть очков.
Следующий матч «Миннесота» проведет против «Вашингтон Кэпиталз». Игра пройдет 24 января и начнется в 4:00 по московскому времени.