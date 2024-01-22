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Появились подробности нападения на тренера клуба КХЛ

Напавший на главного тренера хоккейного «Нефтехимика» Олега Леонтьева был задержан. Подробности появились у «Матч ТВ».

Появились подробности нападения на тренера клуба КХЛ
© Lenta.ru

По информации источника, злоумышленником оказался 17 летний житель Нижнекамска. Молодой человек рассказал, что, идя по узкой улице, случайно задел идущего навстречу неизвестного мужчину, после чего между ними завязался словесный конфликт. В результате мужчина ударил тренера по лицу и убежал.

Инцидент произошел утром 20 января. Неизвестный молодой человек, проходя мимо, толкнул Леонтьева, а затем ударил его по голове. Тренеру наложили два шва. Он обратился с заявлением в полицию.

Леонтьев тренирует «Нефтехимик» с 2021 года. Клуб в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 53 очка по итогам 54 матчей. Следующую игру «Нефтехимик» проведет дома 21 января против «Адмирала».

Хоккей
Олег Леонтьев