Тренер «Миннесототы» рассказал, почему ему нравится Капризов

"Что мне нравится в нем больше всего — при огромном атакующем таланте и высочайшем хоккейном IQ в нем заложен огромный дух борьбы, неуступчивость, которую он стремится проявлять каждую секунду.



Сейчас он возвращается к своему лучшему состоянию после травмы. Приятно, что его старание наконец-то воплотилось в два гола. Он и в предыдущих матчах мог забить парочку, но хорошо, что это произошло в таком важном матче для нас и мы его выиграли", - заявил Хайнс.