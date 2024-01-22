Тренер «Миннесототы» рассказал, почему ему нравится Капризов
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Джон Хайнс рассказал, что ему нравится в российском игроке команды Кирилле Капризове. Слова специалиста передает "Спорт-Экспресс".
"Что мне нравится в нем больше всего — при огромном атакующем таланте и высочайшем хоккейном IQ в нем заложен огромный дух борьбы, неуступчивость, которую он стремится проявлять каждую секунду.
Сейчас он возвращается к своему лучшему состоянию после травмы. Приятно, что его старание наконец-то воплотилось в два гола. Он и в предыдущих матчах мог забить парочку, но хорошо, что это произошло в таком важном матче для нас и мы его выиграли", - заявил Хайнс.
22 января в матче регулярного чемпионата против "Каролины Харрикейнз" Капризов оформил хет-трик и помог свой команде победить со счетом 5:2. НХЛ признала 26-летнего форварда первой звездой дня.
Капризов стал игроком "Миннесоты" в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА. В текущем сезоне НХЛ он провел 39 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами.