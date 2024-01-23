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Малкин вышел на 29 место в истории НХЛ по передачам в регулярках и плей-офф

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

Малкин вышел на 29 место в истории НХЛ по результативным передачам
© globallookpress.com

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей.

Этот ассист стал 894-м для россиянина за карьеру в НХЛ суммарно в регулярных чемпионатах и плей-офф. По этому показателю Малкин сравнялся с Алексом Дельвеккьо и вышел на 29 место в истории лиги.

Всего на счету Малкина в нынешнем сезоне 38 (15+23) очков в 44 матчах.

«Питтсбург» остался с 48 очками и идёт на 12 строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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