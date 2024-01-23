Малкин забил в свои ворота в матче с «Аризоной»

Российский хоккеист, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился голом, забитым в собственные ворота. Это случилось во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны Койотис».

«Россиянин не смог правильно обработать шайбу, и та после небольшого касания его клюшки заскочила в пустые ворота „пингвинов“», — пересказывает произошедшее РИА Новости.

Уточняется, что гол был записан в счет форварда «Аризоны» Лоусона Круза, так как именно он из команды-соперника последним касался шайбы.