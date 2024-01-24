«Куньлунь» расторг контракт с канадцем Шемичем спустя месяц после подписания

Китайский клуб объявил о подписании 27 летнего канадца в последний день дозаявок в КХЛ — 27 декабря. Ожидалось, что хоккеист присоединится к «Куньлуню» по окончании Кубка Шпенглера, где он выступал за сборную Канады, но он так и не дебютировал за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.