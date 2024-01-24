«Куньлунь» расторг контракт с канадцем Шемичем спустя месяц после подписания

«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с канадским защитником Томасом Шемичем, сообщает пресс служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Китайский клуб объявил о подписании 27 летнего канадца в последний день дозаявок в КХЛ — 27 декабря. Ожидалось, что хоккеист присоединится к «Куньлуню» по окончании Кубка Шпенглера, где он выступал за сборную Канады, но он так и не дебютировал за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.
На драфте НХЛ 2015 Шемич был выбран клубом «Флорида Пантерз» в третьем раунде под общим 88 м номером.
«Куньлунь», набрав 40 очков в 55 матчах, располагается на 10 й строчке в турнирной таблице Западной конференции.
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