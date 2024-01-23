Американский игрок «Авангарда» заявил, что может не вернуться в США

«Скорее всего, [после завершения соглашения с «Авангардом»] я не вернусь в Америку. В России года четыре назад я чему-то удивлялся, но уже привык ко всему. Схожего между Америкой и Россией много. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково. Ничего необычного меня не спрашивают [в США о России]. Так, обычные вещи, ничего сумасшедшего», — заявил Буше.