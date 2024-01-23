Домашние матчи «Ак Барса» в КХЛ перенесены на другую арену из‑за «Игр будущего»

Четыре домашних матча «Ак Барса» в Фонбет Чемпионате КХЛ перенесены с «Татнефть Арены» во Дворец спорта в Казани из за проведения международного турнира по фиджитал спорту «Игры будущего», сообщила пресс служба казанского клуба.

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«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдет церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

— В связи с проведением на «Татнефть Арене» фиджитал игр матчи 15, 21, 24 и 26 февраля сыграем во Дворце спорта. Матчи смогут посетить только владельцы абонементов, открытая продажа билетов осуществляться не будет, — говорится в сообщении «Ак Барса».

«Татнефть Арена» вмещает почти 9 тысяч зрителей, Дворец спорта — 3,5 тысячи.