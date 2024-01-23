«Спартак» стал четвертым участником плей-офф КХЛ текущего сезона-2023/2024

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Матч завершился уверенной победой красно-белых со счётом 6:3.

Благодаря этой победе «Спартак» забронировал себе участие в плей-офф текущего сезона. Красно-белые стали четвёртым участником Кубка Гагарина сезна-2023/2024. Первыми тремя стали ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и санктпетербургский СКА.