Ради Кучерова призвали покупать билеты на матчи «Тампы-Бэй»

«За ним приятно следить каждую игру, он определенно стоит того, чтобы купить билет на матч. Мы наблюдаем это целый год. Когда ты без устали бьешься за место в плей-офф наподобие этой, то всегда есть пара игроков, за которыми следишь особенно. Невероятный игрок, уникальный, элитный. У меня нет слов, не знаю, что еще про него сказать», — заявил Купер.