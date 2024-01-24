Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в гостях «Филадельфию» со счетом 6:3. Кучеров оформил хет трик и сделал результативную передачу.

Второй звездой дня назван форвард «Далласа» Роопе Хинтц, набравший 3 (2+1) очка в гостевой игре с «Детройтом» (5:4).