Третьяк заявил, что Россия отстает от конкурентов по числу хоккейных стадионов

— Каждый год хоккей становится все более популярен. В одной только Ночной хоккейной лиге уже больше 1000 команд. Наша главная задача — развитие нашего вида спорта по всей стране. Мы уделяем много внимания детям и студентам. Многие мальчишки занимаются хоккеем по 15 лет, но не попадают в лиги. Поэтому так важно уделить много внимания студенчеству.



Проблема № 1 — у нас мало хоккейных стадионов. Они переполнены. Где играть? Мы предлагаем даже собрать круглый стол по тому, как больше строить стадионов при ВУЗах. Их же у нас только четыре на всю страну — Смоленск, Омск, Москва…



Американские студенты обыграли сборную СССР на Олимпиаде в 1980 году. Так что развитие студенческого спорта очень важно.



Мы отстаем. Канада, наш главный хоккейный соперник, имеет 3000 хоккейных стадионов. А у нас только 800. Возьмем Финляндию — у них пять миллионов населения. По соотношению на душу населения мы отстаем. И от Швеции тоже. Мы вообще на последнем месте по этому показателю. Ведь еще лед у нас забирают фигурное катание, шорт трек, керлинг. Нам нужно строить как можно больше катков. Мы в это крайне заинтересованы, — передает слова Третьяка корреспондент «Матч ТВ».