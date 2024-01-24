Суд в Перми оштрафовал тренера за оскорбление хоккеистов детской команды

— В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что тренер КГБУ «Спортивная школа «Академия игровых видов спорта» по отношению к несовершеннолетним воспитанникам допускал унизительные и оскорбительные обращения. Данный факт нашел свое подтверждение, в связи с чем прокурором в отношении указанного работника возбуждено дело об административном правонарушении (оскорбление).



Постановлением мирового судьи тренер признан виновным и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей, также к нему применена мера дисциплинарного характера в виде замечания, — говорится в сообщении.