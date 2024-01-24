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Суд в Перми оштрафовал тренера за оскорбление хоккеистов детской команды

Суд в Перми оштрафовал на три тысячи рублей тренера детской хоккейной команды за оскорбление своих воспитанников, сообщает краевая прокуратура.

Суд в Перми оштрафовал тренера за оскорбление хоккеистов детской команды
© Матч ТВ

Отмечается, что была проведена проверка по коллективному обращению законных представителей воспитанников хоккейной команды «Академия 2008 г.», поступившему от уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

— В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что тренер КГБУ «Спортивная школа «Академия игровых видов спорта» по отношению к несовершеннолетним воспитанникам допускал унизительные и оскорбительные обращения. Данный факт нашел свое подтверждение, в связи с чем прокурором в отношении указанного работника возбуждено дело об административном правонарушении (оскорбление).

Постановлением мирового судьи тренер признан виновным и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей, также к нему применена мера дисциплинарного характера в виде замечания, — говорится в сообщении.

Хоккей
Генпрокуратура РФ