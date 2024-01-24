Суд в Перми оштрафовал тренера за оскорбление хоккеистов детской команды
Суд в Перми оштрафовал на три тысячи рублей тренера детской хоккейной команды за оскорбление своих воспитанников, сообщает краевая прокуратура.
Отмечается, что была проведена проверка по коллективному обращению законных представителей воспитанников хоккейной команды «Академия 2008 г.», поступившему от уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.
— В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что тренер КГБУ «Спортивная школа «Академия игровых видов спорта» по отношению к несовершеннолетним воспитанникам допускал унизительные и оскорбительные обращения. Данный факт нашел свое подтверждение, в связи с чем прокурором в отношении указанного работника возбуждено дело об административном правонарушении (оскорбление).
Постановлением мирового судьи тренер признан виновным и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей, также к нему применена мера дисциплинарного характера в виде замечания, — говорится в сообщении.