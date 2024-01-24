Сборная России по хоккею выступит на турнире в Новосибирске

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, сборная России примет участие в хоккейном турнире в Новосибирске.

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— Правда, что в Новосибирск может приехать сборная России?

— По сборной полный позитив, и нас принимают. Мы обо всем договорились. Обсудили с Министерством спорта, администрацией, губернатором. Мы поедем в Новосибирск. У нас хорошие ожидания.

— Это в рамках турне России и Белоруссии?

— Нет, это турнир, который раньше назывался «Кубок Черного моря». Это для молодежных команд до 20 лет. В прошлом году мы этот турнир сыграли в Минске. Условия в Новосибирске отличные, народ профессиональный, болельщики бешеные, в хорошем смысле слова. У нас самые хорошие ожидания, — сказал Курбатов «Матч ТВ».