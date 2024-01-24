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Сборная России выступит на турнире в Новосибирске — гендиректор ФХР

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, сборная России примет участие в хоккейном турнире в Новосибирске.

Сборная России по хоккею выступит на турнире в Новосибирске
© Матч ТВ

— Правда, что в Новосибирск может приехать сборная России?

— По сборной полный позитив, и нас принимают. Мы обо всем договорились. Обсудили с Министерством спорта, администрацией, губернатором. Мы поедем в Новосибирск. У нас хорошие ожидания.

— Это в рамках турне России и Белоруссии?

— Нет, это турнир, который раньше назывался «Кубок Черного моря». Это для молодежных команд до 20 лет. В прошлом году мы этот турнир сыграли в Минске. Условия в Новосибирске отличные, народ профессиональный, болельщики бешеные, в хорошем смысле слова. У нас самые хорошие ожидания, — сказал Курбатов «Матч ТВ».

Пресс служба правительства Новосибирской области ранее сообщала, что весной 2024 года на «Сибирь Арене» запланировано проведение международного турнира между командами дружественных стран.

Хоккей
Дмитрий Курбатов
СБОРНАЯ РОССИИ