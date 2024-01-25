Овечкин обогнал Парка в списке ассистентов за карьеру в НХЛ

В составе «столичных» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, Овечкин оформил 684-й голевой пас в своей карьере в НХЛ и обошёл бывшего защитника «Рейнджерс», «Бостона» и «Детройта» Брэда Парка по данному показателю. Россиянин вышел на 65-е место по количеству результативных передач в лиге.