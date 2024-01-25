$88.28+0.3696.17+0.34
Войти в почту

Цыплаковым интересуются «Рейнджерс», «Айлендерс», «Торонто», «Бостон», «Аризона» и «Детройт» («СЭ»)

Клубы НХЛ интересуются Максимом Цыплаковым.

Клубы НХЛ интересуются Максимом Цыплаковым
© Sports.ru

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в подписании контракта с нападающим заинтересованы «Рейнджерс», «Айлендерс», «Торонто», «Бостон», «Аризона» и «Детройт».

Срок соглашения форварда со «Спартаком» истекает 30 апреля 2024 года.

Максим Цыплаков набрал 41 (29+12) балл за результативность в 54 играх нынешнего Фонбет Чемпионата КХЛ.

Хоккей
Максим Цыплаков
Фонбет
Спартак