Цыплаковым интересуются «Рейнджерс», «Айлендерс», «Торонто», «Бостон», «Аризона» и «Детройт» («СЭ»)
Клубы НХЛ интересуются Максимом Цыплаковым.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в подписании контракта с нападающим заинтересованы «Рейнджерс», «Айлендерс», «Торонто», «Бостон», «Аризона» и «Детройт».
Срок соглашения форварда со «Спартаком» истекает 30 апреля 2024 года.
Максим Цыплаков набрал 41 (29+12) балл за результативность в 54 играх нынешнего Фонбет Чемпионата КХЛ.
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Цыплаковым интересуются «Рейнджерс», «Айлендерс», «Торонто», «Бостон», «Аризона» и «Детройт» («СЭ»)
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