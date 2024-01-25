Хоккеист «Спартака» сделал предложение своей девушке на Красной площади

Хоккеист «Спартака» Принс сделал предложение своей девушке на Красной площади
Нападающий «Спартака» Шейн Принс сделал предложение руки и сердца своей девушке Эмили на Красной площади в Москве, сообщает пресс служба хоккейного клуба.
— Поздравляем Шэйна и его избранницу Эмили с помолвкой! Наш форвард сделал предложение своей второй половинке в самом центре столицы — на Красной площади, и она ответила ему «Да»! — говорится в сообщении «Спартака».
Американец Принс, который с 2020 года имеет также белорусское гражданство, выступает в «Спартаке» с 2022 года. В текущем сезоне КХЛ он провел 46 матчей и набрал 24 (14+10) очка.