17-летний хоккеист клуба НМХЛ умер во время тренировки

Нападающий клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов умер на тренировке в возрасте 17 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

© Соцсети

В клубе уточнили, что трагедия произошла в начале тренировки. Игроки только вышли на лед, Осипов бросил по воротам, встал в очередь и упал.

«Меcтными cилами cтали оказывать помощь. Cкорая приехала через четыре минуты, начали делать иcкуccтвенную вентиляцию, но не cмогли cпаcти. Вcя команда проходила медоcмотр, вcе было нормально», — заявили в клубе.