Маккиннон вновь перехватил лидерство у Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

В эти минуты в Денвере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

© NHL.COM

На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 5:1 в пользу хозяев.

Звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон отметился к этой минуте заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, на счету Маккиннона стало 84 (31+53) очка в нынешней регулярке. Это помогло ему вновь опередить российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров текущего сезона. У россиянина на данный момент 83 (32+51) очка.