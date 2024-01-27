В «Колорадо» подписали Паризе для глубины атаки в связи с отсутствием Ничушкина

«Мы не знаем, когда Ничушкин вернётся. Важно добавить глубину в атаке заранее. Ребята, которые у нас есть, делают всё, что могут, и играют очень хорошо, но возможность добавить в команду такого универсального парня, как Паризе, действительно поможет нам выйти на лучшие позиции для достижения успеха», — заявил главный тренер «лавин» ДжарДжаред Беднар.