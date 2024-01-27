28-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич признан второй звездой игрового дня НХЛ. Форвард в игре с «Сиэтл Кракен» отметился дублем, сравняв счёт в третьем периоде и забросив в дополнительное время. Всего в нынешнем сезоне Павел провёл 45 матчей, в которых набрал 36 (15+21) очков.