Путин пошутил над хоккеистом СКА

28 января президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс »СКА Арена» в Санкт-Петербурге и пообщались с хоккеистами. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ходе этой встречи капитан СКА Александр Никишин обратился к Владимиру Путину: «Владимир Владимирович, есть большой вопрос». На это Путин в шутку ответил: «Сколько?», имея в виду денежную помощь, что развеселило всех участников встречи.

Новая арена в Санкт-Петербурге будет вмещать 21 500 болельщиков, желающих увидеть хоккейный матч.

После 56 матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА, набрав 77 очков, делит первое место с московским «Динамо». На одно очко меньше у идущего третьим ярославского «Локомотива».

СКА обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина — 2024. 29 января петербуржцы в рамках регулярного чемпионата примут «Локомотив».