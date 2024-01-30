Журналист объяснил причину плохих результатов Овечкина

Журналист Тарик Эль-Башир попытался объяснить низкую результативность российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, предположив, что хоккеист играет с травмой. Его слова приводит Monumental Sports Network.
"Все обеспокоены тем, что Овечкин не забивает. Сейчас самое главное - вернуть ему здоровье. Хотя он никогда в этом не признается, мне кажется, что он играет с травмой и это происходит уже некоторое время. Также в этом году он не очень хорошо сработался с Кузнецовым и Строумом", - заявил он.
В ночь на 28 января "Вашингтон" сыграл с "Даллас Старз", а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей "Кэпиталз" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков до зоны плей-офф.
7 февраля "Вашингтон" встретится с "Монреалем". Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.
Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.