Журналист объяснил причину плохих результатов Овечкина

"Все обеспокоены тем, что Овечкин не забивает. Сейчас самое главное - вернуть ему здоровье. Хотя он никогда в этом не признается, мне кажется, что он играет с травмой и это происходит уже некоторое время. Также в этом году он не очень хорошо сработался с Кузнецовым и Строумом", - заявил он.