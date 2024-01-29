Стали известны 8 из 16 участников плей-офф Кубка Гагарина

После победы «Салавата Юлаева» над «Адмиралом» (2:1) уфимцы забронировали себе место в плей-офф КХЛ. Всего на данный момент известны восемь из 16 участников плей-офф Кубка Гагарина — 2024.

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Раньше всех место в плей-офф забронировал себе ярославский «Локомотив». На данный момент в Западной конференции известны ещё четыре участника плей-офф: СКА, московское «Динамо», «Спартак» и нижегородское «Торпедо».

Помимо «Салавата Юлаева», от Восточной конференции в плей-офф уже попали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».