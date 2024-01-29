Четверо россиян попали в топ-100 самых быстрых игроков текущего сезона НХЛ, сообщает JFreshHockey. Расширенная статистика лиги учитывала количество ускорений в среднем за 60 минут игры, в результате которых хоккеист набрал устойчивую скорость свыше 32 км/ч.

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Самым быстрым из россиян оказался нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов, который в среднем по 15 раз за 60 минут матча ускоряется до 32 км/ч. Он расположился на 11-м месте. На 23-м месте оказался форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко с показателем 13,2. 55-е место занимает нападающий «Далласа» Евгений Дадонов с показателем 9,3. 96-е место занимает форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин с показателем 7,7.

Самым быстрым игроком НХЛ признан форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, который в среднем по 23,4 раза за 60 минут матча ускоряется до 32 км/ч. Любопытно, что неоднократный победитель конкурса на скорость Матчей звёзд НХЛ Коннор Макдэвид оказался лишь на седьмом месте с показателем 17,2.