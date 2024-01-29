На Урале в ДТП погиб тренер детской хоккейной команды, перевозивший команду из Уфы

В дорожно-транспортном происшествии на одной из автодорог на подъезде к Верх-Нейвинскому разбился автобус, перевозивший детскую хоккейную команду с соревнований из Уфы. Об этом сообщает портал «Екатеринбург-Онлайн».

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Как отмечает источник, несовместимые с жизнью травмы получил главный тренер команды. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Предварительно, причиной трагедии могло стать лопнувшее колесо у автобуса, что повлекло дальнейший выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем. Жертвами инцидента также стали водитель и пассажир легкового транспортного средства, погибшие на месте.