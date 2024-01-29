Кучеров признан лучшим игроком прошедшей игровой недели НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели, ставшей заключительной перед паузой на Матч всех звёзд НХЛ – 2024. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

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Кучеров, который в этот уик-энд в Торонто примет участие в своём пятом Матче звёзд НХЛ, набрал в лиге девять (4+5) очков и заработал показатель полезности «+7» в прошедших трёх матчах, что позволило «Лайтнинг» отлично провести неделю и занять третье место в Атлантическом дивизионе.

Макдэвид, который будет капитаном одной из четырех команд на Матче звёзд НХО в предстоящий уик-энд, набрал восемь (4+4) очков в трёх матчах, что привело «Ойлерз» к их 16–й победе подряд.