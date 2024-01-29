ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью тренера детской команды в ДТП

Ранее пресс служба регионального Минздрава сообщила, что в результате аварии с участием автобуса, в котором ехали юные хоккеисты, и легкового автомобиля погибли четыре человека. Автобус с хоккеистами возвращался с соревнований в Новоуральск. Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте, позже в машине скорой помощи скончался тренер. Еще двое детей и мужчина были госпитализированы.