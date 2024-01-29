В эти минуты в Сочи на стадионе «Большой» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Сочи» принимает «Куньлунь Ред Стар». Завершился первый период, гости ведут – 3:0.

Многим зрителям эта встреча запомнится дракой 25-летнего российского вратаря «Сочи» Михаила Бердина. В конце первой двадцатиминутки в площади вблизи ворот с ним столкнулся 29-летний канадский форвард «Куньлуня» Девин Броссо. В результате Бердин не сумел сдержать эмоций и вступил в драку с легионером, нанеся ему несколько ударов в голову.

Арбитры выписали Бердину малый и дисциплинарный штраф как зачинщику драки, а также большой штраф за драку – в итоге он получил 17 минут, в то время как его оппонент отделался малым штрафом за блокировку и большим за драку.

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