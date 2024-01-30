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Сидни Кросби ответил на вопрос, когда может завершить карьеру

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби ответил на вопрос, когда может завершить карьеру.

Кросби ответил на вопрос, когда может завершить карьеру
© GETTY IMAGES

«Все хотят выступать на высочайшем уровне как можно дольше. На это влияет множество факторов. Потому что даже если ты будешь выкладываться на 100%, то ты можешь только надеяться, что будешь продолжать оказывать влияние на игру команды. У всех есть своё представление о том, чего они хотят добиться. Особенно по мере того, как проходят годы и сезоны.

Малкин сказал, что не хочет становиться «обычным игроком»? Не уверен, что можно заранее предсказать своё отношение к такой роли. Может, ты будешь нормально это воспринимать и будешь рад просто продолжать играть. Да, я привык находиться на площадке на последней минуте матча и влиять на исход через большинство. Но я не буду знать, каково это, пока я не почувствую это на себе.

Я всегда буду выкладываться на максимум. Когда перестану — тогда и закончу. Если из игры уходит желание, то такой игрок уже не приносит пользу. Посмотрим, чего я смогу еще добиться, играя с прежним рвением», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

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