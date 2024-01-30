Кросби ответил на вопрос, когда может завершить карьеру

Малкин сказал, что не хочет становиться «обычным игроком»? Не уверен, что можно заранее предсказать своё отношение к такой роли. Может, ты будешь нормально это воспринимать и будешь рад просто продолжать играть. Да, я привык находиться на площадке на последней минуте матча и влиять на исход через большинство. Но я не буду знать, каково это, пока я не почувствую это на себе.