Журналист назвал клуб НХЛ, который присматривается к Кузьменко

«Блэкхоукс» нужно забивать, и у них есть место под потолком. «Ванкувер» же пытаются освободить место под потолком. «Чикаго» присматривается к Кузьменко. Они не хотят брать игрока, чей контракт быстро закончится, а у Кузьменко как раз ещё один год в соглашении», — приводит слова Фридмана журналист Рик Даливал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).