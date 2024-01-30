Североамериканский журналист назвал клуб НХЛ, который присматривается к Кузьменко
Североамериканский журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что «Чикаго Блэкхоукс» присматривается к российскому нападающему «Ванкувер Кэнакс» Андрею Кузьменко.
«Блэкхоукс» нужно забивать, и у них есть место под потолком. «Ванкувер» же пытаются освободить место под потолком. «Чикаго» присматривается к Кузьменко. Они не хотят брать игрока, чей контракт быстро закончится, а у Кузьменко как раз ещё один год в соглашении», — приводит слова Фридмана журналист Рик Даливал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Напомним, всего в нынешнем сезоне Кузьменко провёл 43 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко.
В следующем матче «Ванкувер Кэнакс» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз». Встреча состоится 7 февраля в 3:00 мск.
Ранее журналист The Athletic Томас Дранс заявил, что нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко может быть обменян в дедлайн.