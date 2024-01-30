Демидов и Силаев попали в топ-10 рейтинга драфта НХЛ — 2024 по версии The Athletic
Журналист Скотт Уиллер на североамериканском портале The Athletic представил рейтинг драфта НХЛ — 2024.
Первое место, по версии Уиллера, досталось канадскому нападающему Маклину Селебрини из «Университета Бостона». На второй строчке — белорусский защитник Артём Левшунов из «Университета Мичигана». На третьем — Коул Эйзерман.
Российский нападающий системы СКА Иван Демидов занял четвёртое место, игрок обороны нижегородского «Торпедо» Антон Силаев — пятый.
Топ-10 рейтинга драфта НХЛ — 2024 по версии The Athletic:
1. Маклин Селебрини («Университет Бостона»);
2. Артём Левшунов («Университет Мичигана»);
3. Коул Эйзерман (программа USNTDP);
4. Иван Демидов (СКА);
5. Антон Силаев («Торпедо»);
6. Зэйн Парех («Сагино»);
7. Зеев Буим («Университет Денвера»);
8. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»);
9. Беркли Каттон («Спокан»);
10. Конста Хелениус («Юкурит»).