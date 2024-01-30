«Ванкувер» может обменять российского нападающего Кузьменко в «Чикаго» — СМИ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» может обменять российского нападающего Андрея Кузьменко в «Чикаго», сообщает The Hockey News со ссылкой на подкаст инсайдера Эллиотта Фридмана.
Кузьменко подписал контракт с «Ванкувером» летом 2022 года.
В нынешнем сезоне 27 летний российский форвард забил 8 голов и сделал 13 передач в 43 играх.
Контракт Кузьменко с зарплатой в 5,5 миллиона долларов истекает в конце сезона 2024/25.