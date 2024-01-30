Счета ХК «Салават Юлаев» арестовали из-за долгов

Счета уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» арестованы из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Газета.Ru
Основанием стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа. Руководство уфимского клуба надеется решить вопрос с блокировкой счетов в ближайшие месяцы. Чемпионат.com
«Салават Юлаев» находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции, набрав 77 баллов в 57 матчах. Команда уже обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина в этом сезоне. Sports.ru