Россиянина выбрали лучшим вратарем НХЛ

«Некоторые скажут, что Василевский, уже не тот, кем был в играх плей-офф „Лайтнинг“, после перенесённой операции на спине. Однако игроки НХЛ по-прежнему рассматривают его как великого вратаря, которого они не хотят видеть в соперниках», — сказано в статье.