Овечкин попал в список самых переоцененных игроков НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в список самых переоцененных хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии игроков. Соответствующий анонимный опрос провело издание The Athletic.

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В голосовании принял участие 101 хоккеист. Овечкин попал на шестое место в этом списке, за него свои голоса отдали 4,95% опрошенных.

Самым переоцененным игроком НХЛ по версии хоккеистов лиги стал нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс, за которого проголосовали 12,87% человек.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков до зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.