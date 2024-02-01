Хоккеист Кузьменко обратился к фанатам «Ванкувера» после обмена в «Калгари»
Российский хоккеист Андрей Кузьменко после перехода из «Ванкувера» в «Калгари Флэймз» обратился к болельщикам «Кэнакс».
Кузьменко в среду стал частью сделки по обмену шведского форварда Элиаса Линдхольма из «Калгари» в «Ванкувер».
— Дорогие болельщики, хочу поблагодарить вас за любовь и поддержку. Я никогда не забуду, как вы приняли меня в НХЛ. Эти полтора года были незабываемыми. Увидимся на льду, — написал Кузьменко в социальной сети.
Кузьменко 27 лет. Он играл за «Кэнакс» с осени 2022 года, за команду форвард провел 124 матча и набрал 95 очков (47 шайб и 48 результативных передач).