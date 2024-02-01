«Амур» продлил контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым

«Сегодня у команды появился крепкий костяк игроков. Есть лидеры. Поэтому предложение продолжать карьеру главному тренеру в Хабаровске — уверенность для нашей дружины в завтрашнем дне.



Перед «Амуром» стоят высокие цели и они никуда не ушли: Кубок Гагарина в 2026 году. Впереди очень серьёзные игры на выезде. Мы боремся за выход в плей-офф — такая задача тоже стояла и стоит перед клубом. Мы видим, что есть и шансы, и настрой», — говорится в официальном телеграм-канале Дегтярёва.