Чемпион ОИ по хоккею Кожевников назвал Латвию фашистским государством

«Что об этом разговаривать?! Дурь и есть дурь! С ума сходят люди, как это еще описать? Чистая дурь, фашистское государство по-фашистски себя ведет. Этот шаг ни о чем не говорит, мы и так с ними не играем ни на Олимпийских играх, ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы» — заявил Кожевников.