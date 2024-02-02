Американский хоккеист из НХЛ назвал россиянина лучшим игроком в мире

«Матч всех звезд — это всегда весело, потому что ты можешь познакомиться с новыми людьми. Думаю, мы хотели иметь комбинацию из такого парня, как Кучеров, который, возможно, является лучшим игроком в мире, а также нескольких парней в каждую из наших команд», — заявил он.